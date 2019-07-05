2019-07-05T15:56:48+03:00
Общество

Российские депутаты предложили создать в деревнях пункты приема ягод

Народные избранники считают, что принятый товар потом можно продавать в городе
Мария ИГНАТЬЕВА
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Российские депутаты предложили создать в деревнях пункты приема ягодРоссийские депутаты предложили создать в деревнях пункты приема ягодФото: Наталия БЕШКАРЕВА
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Главе Минприроды Дмитрию Кобылкину накануне поступило предложение от первого зампреда комитета Госдумы по природным ресурсам о создании пункта приема ягод. Народный избранник высказал идею, что создать их можно в поселках городского типа, чтобы местные могли иметь дополнительный заработок. По том, по задумке депутата, ягоды можно перепродавать в городах.

Считаю целесообразным создание специализированных пунктов приема в поселках городского типа, в которых граждане могли бы получать денежные средства за сданные ягоды. Это позволило бы иметь небольшой дополнительный заработок как гражданам, так и государству, которое сможет реализовывать этот товар в городах, - говорится в документе, которое получил глава Минприроды.

Власов объяснил, что многие люди обирают ягоды, в том числе и на продажу, сообщает РИА Новости. Однако реализовать товар удается не всегда и он попросту пропадает, хотя его можно было бы продать в городе, где цены выше.

Напомним, что Минсельхоз хочет отрегулировать сбор ягод,грибов, орехов и других дикоросов. Чиновники считают, что это экономически прибыльная отрасль для страны. Правда, как именно Минсельхоз собирается регулировать сборщиков и развивать потенциал отрасли, непонятно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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