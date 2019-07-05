Дело о госизмене: суд арестовал помощника полпреда УрФО Воробьева
Лефортовский суд Москвы избрал меру пресечения Александру Воробьеву. Этот человек обвиняется следователями в государственной измене. Воробьев последнее время занимал должность помощника полпреда РФ в Уральском федеральном округе.
"Удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Воробьева меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 4 сентября", - приводит решение судьи ТАСС.
Заметим, задержание Воробьева провели сотрудники ФСБ накануне, 4 июля. По вменяемой ему статье подозреваемому грозит до двадцати лет тюрьмы. Подробности дела не разглашаются. Материалам присвоен гриф "секретно".
Чиновник долгое время работал в правительстве Калининградской области. После 2017 года перешел на федеральный уровень. На свою последнюю должность Воробьев был назначен в июле прошлого года. Является действительным государственным советником РФ 3 класса.
ИСТОЧНИК KP.RU