2019-07-05T16:34:55+03:00
Происшествия

Дело о госизмене: суд арестовал помощника полпреда УрФО Воробьева

Подробности дела засекречены
Григорий ЛЕОРДА
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Александр Воробьев. Фото: сайт полпреда в УрФОАлександр Воробьев. Фото: сайт полпреда в УрФО
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Лефортовский суд Москвы избрал меру пресечения Александру Воробьеву. Этот человек обвиняется следователями в государственной измене. Воробьев последнее время занимал должность помощника полпреда РФ в Уральском федеральном округе.

"Удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Воробьева меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 4 сентября", - приводит решение судьи ТАСС.

Заметим, задержание Воробьева провели сотрудники ФСБ накануне, 4 июля. По вменяемой ему статье подозреваемому грозит до двадцати лет тюрьмы. Подробности дела не разглашаются. Материалам присвоен гриф "секретно".

Чиновник долгое время работал в правительстве Калининградской области. После 2017 года перешел на федеральный уровень. На свою последнюю должность Воробьев был назначен в июле прошлого года. Является действительным государственным советником РФ 3 класса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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