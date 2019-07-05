2019-07-05T17:00:08+03:00
Общество

Конюхов летит до Крыма на самолете с солнечными батареями

Путешественник испытывает "Летающую лабораторию" перед кругосветкой
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Путешественники внимательно обследовали аппарат перед вылетом.Путешественники внимательно обследовали аппарат перед вылетом.
Изменить размер текста:

В пятницу, 5 июля, легендарный путешественник Федор Конюхов совершает перелет из Москвы в Крым на уникальном летательном аппарате. Самолет "Летающая лаборатория" перемещается по небу с помощью энергии солнца. Специальные батареи размещены на огромных крыльях аппарата.

Компанию ему составляет президент федерации планерного спорта России Сергей Рябчинский. Вместе они протестируют самолет перед кругосветкой. Она запланирована на 2021 год.

"Задача полета – провести испытания работы солнечных модулей на разных высотах, под разным углом к солнцу и в различных географических широтах (от 56 градуса (Московская область) до 45 градуса (Евпатория)", - сообщается на сайте путешественника.

Полет планируют завершить к концу светового дня. Судя по данным на специальном сайте, где отслеживается маршрут полета, испытатели пролетают над Краснодарским краем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

100 дней штормов: Конюхов рассказал о трудностях своего одиночного плавания через океан

Теперь знаменитый российский путешественник готовится к трем воздушным экспедициям [фото, видео]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

100 дней штормов: Конюхов рассказал о трудностях своего одиночного плавания через океан

Теперь знаменитый российский путешественник готовится к трем воздушным экспедициям [фото, видео]

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Федор Конюхов: досье KP.RU»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В октябре полностью откроют скоростную трассу М-11
В Великобритании фургон въехал в толпу: пострадали три человека
МИД РФ: Россия возместит долг в Совет Европы после необходимых государственных процедур
Зеленский отправился с рабочим визитом в Донбасс
В Москве на газозаправочной станции взорвался пропан: пострадали два человека
Гибралтар опроверг заявление о запросе США на задержание танкера
Дело о госизмене: суд арестовал помощника полпреда УрФО Воробьева
В Грецию из Сирии привезли 5 тонн наркотиков на сумму 660 млн долларов
Постпредство РФ: попытки переложить на Москву ответственность за слом ДРСМД необоснованны
Названы самые травмоопасные железнодорожные станции в Подмосковье
Путин пожелал плодотворной работы участникам "Территории смыслов"
Российские депутаты предложили создать в деревнях пункты приема ягод
Военный суд арестовал пять сотрудников ФСБ по делу о разбое в Москве
Столтенберг: мы должны готовиться к миру без ДРСМД
Амстердам не примет Евровидение-2020
Зеленский назначил Донецкой области нового губернатора
Министр здравоохранения лично контролирует лечение Шатунова
Французы судят петуха за ранние подъемы
В Турции воровалась машина, погибли 3 человека
Рябков: на встрече с Томпсон нужно затронуть тему продления Договора о СНВ
Берлускони рассказал о дружеских отношениях с Путиным
В 2020 году с космодрома Восточный проведут до шести пусков
В забор посольства РФ в Тегеране врезался грузовик, водитель погиб