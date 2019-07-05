Конюхов летит до Крыма на самолете с солнечными батареями

СЕГОДНЯ 16:56 2019-07-05T17:00:08+03:00

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В пятницу, 5 июля, легендарный путешественник Федор Конюхов совершает перелет из Москвы в Крым на уникальном летательном аппарате. Самолет "Летающая лаборатория" перемещается по небу с помощью энергии солнца. Специальные батареи размещены на огромных крыльях аппарата.

Компанию ему составляет президент федерации планерного спорта России Сергей Рябчинский. Вместе они протестируют самолет перед кругосветкой. Она запланирована на 2021 год.

"Задача полета – провести испытания работы солнечных модулей на разных высотах, под разным углом к солнцу и в различных географических широтах (от 56 градуса (Московская область) до 45 градуса (Евпатория)", - сообщается на сайте путешественника.

Полет планируют завершить к концу светового дня. Судя по данным на специальном сайте, где отслеживается маршрут полета, испытатели пролетают над Краснодарским краем.

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ИСТОЧНИК KP.RU