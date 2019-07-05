2019-07-05T17:38:48+03:00
Политика

МИД РФ: Россия возместит долг в Совет Европы после необходимых государственных процедур

На данный момент часть задолженности Москвы за 2017-2018 годы уже возмещена
Елена ГИЛЬМАНОВА
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МИД РФ: Россия возместит долг в Совет Европы после необходимых государственных процедурМИД РФ: Россия возместит долг в Совет Европы после необходимых государственных процедурФото: GLOBAL LOOK PRESS
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После полного восстановления прав российской делегации в Совете Европы Москва возместит задолженности за 2017-2018 годы, но должны пройти необходимые государственные процедуры. Соответствующие заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«Мы заявили позицию уже давно, как только будут полностью восстановлены права нашей делегации, мы взносы полностью возместим», - сказал Грушко, отметив, что часть задолженности уже была возмещена. «Сейчас продолжаем работать, там необходимо пройти государственные процедуры», - добавил замминистра.

Напомним, на июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) было принято решение вернуть российской делегации полномочия в полном объеме. После чего МИД РФ сообщил о выполнении обязательств по взносам в Совет Европы. Накануне, 4 июля, представитель дипведомства Мария Захарова подтвердила эту информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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