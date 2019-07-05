Роскомнадзор рассмотрел дело об административном правонарушении Google

СЕГОДНЯ 18:56 2019-07-05T18:56:56+03:00

В ведомстве заявили, что более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске Фото: REUTERS

В ведомстве заявили, что более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске

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В пятницу, 5 июля, Роскомнадзор рассмотрел дело об административном правонарушении компании Google, за недостаточные меры по исключению запрещенного контента из результатов поисковых запросов системе поиска грозит штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Контрольным мероприятием зафиксировано, что Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи. Более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске», - говорится в сообщении Роскомнадзора, в котором также отмечено, что «За неисполнение указанных требований для юридических лиц предусмотрена административная ответственность - штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей».

Напомним, по законодательству России поисковые системы обязаны исключать из результатов ссылки на страницы с запрещенной в России информацией.

В июне этого года глава Роскомнадзора Александр Жаров на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что Google может грозить новый штраф за снижение уровня фильтрации запрещенного в РФ контента.

ИСТОЧНИК KP.RU