Конюхов не долетел до Крыма на экспериментальном самолете из-за грозовых облаков

СЕГОДНЯ 19:54 2019-07-05T19:54:48+03:00

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Российский путешественник Федор Конюхов утром в пятницу, 5 июля, поднялся в небо на экспериментальном самолете "Летающая Лаборатория". Этот борт летает с помощью солнечных батарей, размещенных на крыльях.

Конюхов вместе с главой федерации планерного спорта России Сергеем Рябчинским планировал за день преодолеть маршрут Москва - Крым. Но достигнуть конечной точки ему не удалось: помешала стихия.

"Не хватает светового дня. Вмешалась непогода. В прогнозе были грозовые облака, а для самолета это опасно. Пока пережидали, прошел световой день. Физически не успевают долететь до Евпатории, есть риск приземляться уже ночью, а это небезопасно", - сказал РИА Новости сын путешественника Оскар Конюхов.

Размах крыльев самолета - 25 метров.

Несмотря на это, родственник утверждает, что все идет по плану. "Летающая Лаборатория" летит в Темрюк, где пилоты переночуют. Путь в Евпаторию продолжится завтра утром.

Этот полет является "репетицией" перед большим делом: новой кругосветкой. Ее Конюхов запланировал на 2021 год.

"Задача полета – провести испытания работы солнечных модулей на разных высотах, под разным углом к солнцу и в различных географических широтах (от 56 градуса (Московская область) до 45 градуса (Евпатория)", - сообщается на сайте путешественника.

КСТАТИ

Сын Федора Конюхова: "Отец летит на самолете с солнечными батареями в Крым! Никаких санкций он не боится"

Он опроверг сообщения СМИ, в которых говорится, что знаменитый путешественник отменяет перелет на полуостров и возвращается в Москву (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU