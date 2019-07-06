ЦБ: Ошибку в банкоматах, которой пользовались мошенники, уже исправили

СЕГОДНЯ 00:58 2019-07-06T01:10:59+03:00

Ошибку в банкоматах, которой пользовались мошенники, уже исправили Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Ошибку в банкоматах, которой пользовались мошенники для воровства денег с банковских карт, уже исправили. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Международного финансового конгресса первый заместитель главы департамента информационной безопасности Центробанка России Артём Сычёв.

«Это логическая ошибка в бизнес-логике у некоторых банков была. Ее исправили», - сказал он.

Представитель ЦБ уточнил, что масштаб способа мошенничества был не очень большим, а специалисты выявили и устранили неисправность «достаточно быстро».

«Это, кстати, пример, когда очень быстро сработали и мы, и правоохранительные органы», - приводит слова Артёма Сычёва РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в пятницу Банк России в обзоре компьютерных атак за минувший год сообщил, что обнаружил новый способ кражи денег в банкоматах, основанный на незаконченной операции перевода.

ИСТОЧНИК KP.RU