2019-07-06T01:31:05+03:00
Политика

Гуаидо заявил о готовности к переговорам с властями Венесуэлы в Норвегии

Если это приведет к главной цели оппозиции – свержению президента Мадуро
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан ГуаидоЛидер венесуэльской оппозиции Хуан ГуаидоФото: REUTERS
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Оппозиция Венесуэлы «не боится» принять участие в переговорах с властями Боливарианской республики при посредничестве Норвегии, если это приведет к свержению законного президента страны Николаса Мадуро. Так заявил лидер местной оппозиции Хуан Гуаидо, выступая перед своими сторонниками в Каракасе.

По его словам, переговоры в норвежском Осло должны способствовать выполнению требований протестующих: «прекращение узурпации» власти, создание переходного правительства и проведение «свободных выборов» в республике. Гуаидо добавил, что он сам и его единомышленники «полны решимости быть свободными», передает телеканал Vivo Play.

«Мы не сдались и не собираемся сдаваться какой-либо диктатуре. Мы собираемся продолжать выходить на улицы», - подытожил оппозиционер.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Николас Мадуро сообщил, что начавшиеся в Норвегии переговоры с венесуэльской оппозицией будут продолжены.

Венесуэла: На защите Революции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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