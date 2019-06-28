2019-06-28T05:38:11+03:00
Политика

Мадуро заявил, что начавшиеся в Норвегии переговоры властей и оппозиции Венесуэлы продолжатся

Президент Боливарианской республики отметил, что главная цель этого диалога – восстановление мира в стране
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Венесуэлы Николас МадуроПрезидент Венесуэлы Николас МадуроФото: REUTERS
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Начавшиеся в норвежском Осло переговоры между и оппозицией Боливарианской республики будут продолжены, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

«Диалог будет продолжаться, и мы продвинемся для достижения поддающихся проверке и исполнимых договоров о мире в Венесуэле, но также должна быть справедливость», - сказал он в эфире государственного телевидения.

Николас Мадуро добавил, что министр связи и информации Хорхе Родригес в ближайшее время расскажет, как развивается диалог с оппозицией при посредничестве Норвегии, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Хуан Гуаидо, в январе провозгласивший себя «временным президентом» страны, предпринял попытку государственного переворота. 30 апреля Гуаидо собрал своих сторонников перед военной базой «Карлота» в Каракасе, призвав народ и армию Венесуэлы завершить так называемую операцию «Свобода». Он заявил, что 1 мая состоится акция протеста, которая станет «самым многочисленным маршем в истории страны». Ее итогом должен стать захват власти.

В итоге по стране прошли масштабные антиправительственные выступления, манифестанты вступали в стычки с силовиками, пострадали десятки людей. Однако захватить власть в Боливарианской республике сторонникам Гуаидо не удалось, попытка госпереворота провалилась.

Венесуэла: На защите Революции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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