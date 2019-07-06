2019-07-06T05:43:43+03:00
Политика

Пушков прокомментировал заявление «Нафтогаза» о риске техногенной катастрофы на Украине

Российский сенатор отметил, что это «известный приём: сперва создать проблему, а затем ее героически решать»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковГлава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Комментируя недавнее заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о том, что на Украине существует «огромный риск техногенной катастрофы», глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отметил, что в Киеве сами создали себе проблемы, испортив отношения с «Газпромом».

«Разрушив отношения с «Газпромом», глава «Нафтогаза» пугает Украину замерзанием, а себя изображает ее спасителем, неустанно закачивающим газ в хранилища, чтобы выжить, даже если Россия прекратит в 2020 году транзит. Известный приём: сперва создать проблему, а затем ее героически решать», - написал он на своей странице в Twitter.

Сенатор добавил, что «нынешний «Нафтогаз» проблему не решит, так как его руководители не способны ни на что, кроме ультиматумов и конфликтов».

«Хвалятся «победой» в Стокгольмском арбитраже, но ни копейки не получили. В итоге их, вероятно, выгонят, но будет поздно и это уже не спасёт украинскую ГТС», - подытожил Алексей Пушков.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне Коболев заявил, что Украина просто замерзнет, если к началу отопительного сезона в подземных хранилищах страны не будет 20 миллиардов кубометров газа. И он готов «нести персональную ответственность» за решение этой проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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