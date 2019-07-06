Власти США требуют, чтобы наркобарон Коротышка вернул им $12,6 миллиарда

СЕГОДНЯ 07:00 2019-07-06T07:23:46+03:00

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Американские власти требуют от бывшего главаря картеля «Синалоа» Хоакина Гусмана Лоэру, известного как «Эль-Чапо» (Коротышка), возмещения 12,6 миллиарда долларов – именно столько, по их подсчетам, наркобарон исхитрился легализовать из «заработанного» контрабандой кокаина, героина и марихуаны в Соединенные Штаты.

Прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк в пятницу направила соответствующий запрос в суд того же округа. В документе указывается точная сумма иска: 12 666 191 704 доллара. И отмечается, что не так важно, есть ли у подсудимого возможность выплатить эти деньги, важно то, что запрашиваемая сумма «подлежит конфискации». Подчеркивается также, что указанные средства Гусман получил исключительно за счет продажи наркотиков, так как других источников дохода у него не было, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, около двух половиной лет назад мексиканские власти передали Соединенным Штатам «Коротышку», которого после очередного побега из особо охраняемой тюрьмы в Мексике поймали только через 13 лет. Американцы настаивали на его выдаче именно из опасений, что он снова сбежит.

ИСТОЧНИК KP.RU