Во Франции напомнили о плюсах "Северного потока - 2"

СЕГОДНЯ 09:10 2019-07-06T09:10:38+03:00

При этом было подчеркнуто, что в Европе возможны перебои с поставками газа и вследствие этого значительный скачок цен

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Экс-сотрудник Генеральной дирекции казначейства Франции Себастьян Кошар заявил, что проект газопровода «Северный поток - 2» может стать альтернативным маршрутом поставок российского газа в случае отсутствия транзита через Украину.

При этом он отметил, что в Европе возможны перебои с поставками газа и вследствие этого значительный скачок цен.

ИСТОЧНИК KP.RU