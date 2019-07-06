Во Франции напомнили о плюсах "Северного потока - 2"
При этом было подчеркнуто, что в Европе возможны перебои с поставками газа и вследствие этого значительный скачок цен
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Экс-сотрудник Генеральной дирекции казначейства Франции Себастьян Кошар заявил, что проект газопровода «Северный поток - 2» может стать альтернативным маршрутом поставок российского газа в случае отсутствия транзита через Украину.
При этом он отметил, что в Европе возможны перебои с поставками газа и вследствие этого значительный скачок цен.
ИСТОЧНИК KP.RU