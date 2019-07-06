2019-07-06T12:11:19+03:00
Общество

Росстат назвал российские регионы - лидеры по числу разводов

Больше всего браков было расторгнуто в Сахалинской области
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Больше всего браков было расторгнуто в Сахалинской областиБольше всего браков было расторгнуто в Сахалинской областиФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В начале 2019 года наибольшее количество разводов было зафиксировано в Сахалинской области. По данным Росстата, за январь — апрель 2019 года число расторгнутых браков в Сахалинской области составило 5,1 на 1000 человек населения. Второе место занимает Республика Карелия с показателем 4,6 на 1000 человек.

В рейтинг также попали Ненецкий автономный округ (4,5), Мурманская (4,3) и Белгородская (4,3) области, сообщает RT.

В свою очередь в Чечне было зарегистрировано наименьшее число разводов - 0,6 на 1000 человек. За ней следуют Ингушетия (0,8), Дагестан (1,1), Северная Осетия (1,8) и Кабардино-Балкария (1,9).

Ранее Росстат сообщил о падении рождаемости в России в 2018 до 10-летнего минимума. В 2017 году этот показатель снизился сразу на 10,9%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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