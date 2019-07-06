2019-07-06T12:25:03+03:00
В мире

Из-за непогоды в Пекине отменены более 600 рейсов

В китайской столице ожидаются сильные ливни и грозы
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Из-за непогоды в Пекине отменены более 600 рейсовИз-за непогоды в Пекине отменены более 600 рейсовФото: Иван ВИСЛОВ
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В субботу, 6 июля, из-за плохих погодных условий международный аэропорт Пекина «Шоуду» отменил более 600 рейсов. Соответствующая информация следует из онлайн-табло воздушной гавани.

По сообщению метеорологов, всю субботу в китайской столице будет нелетная погода. Ожидаются сильные ливни с грозами.

Один из самых загруженных аэропортов мира с 00.00 до 23.59 субботы должен был принять 1995 рейсов и отправить 2021, из них 265 вылетов и 317 прилетов были отменены.

По состоянию на 12.00 местного времени (7.00 мск) были отменены 131 рейс, а также 25 вылетов, а 30 прилетов были задержаны.

Напомним, 6 дней назад, 30 июня, в Китае завершилось строительство крупнейшего в мире аэропорта «Дасин», который был необходим для разгрузки «Шоуду». Однако эксплуатации новой воздушной гавани запланировано только с 30 сентября. Отмечается, что данный проект находится под личным контролем председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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