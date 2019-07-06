В турецкой провинции из автомобиля изъяли радиоактивный калифорний

СЕГОДНЯ 16:34 2019-07-06T16:34:45+03:00

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В субботу, 6 июля, в турецкой провинции Болу из автомобиля изъяли 18 граммов радиоактивного вещества калифорния, который используют для изготовления боеголовок ядерного оружия. Об этом сообщили местные власти.

«Сотрудники полиции в ходе обыска изъяли 18,01 грамма калифорния, который применяется в изготовлении боеголовок ядерного оружия и в АЭС», - сказано в заявлении губернатора провинции.

В Турции ввоз, хранение и транспортировка данного химического вещества требует специального разрешения. Стоимость 18 граммов калифорния оценивается в 72 миллиона долларов.

Власти Болу сообщили, что обнаруженное вещество было направлено в Турецкое агентство по атомной энергии для экспертизы.

Напомним, днем ранее, 5 июля, в приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай подорвался автомобиль, в котором находились три человека. Все пассажиры погибли, как минимум два человека получили ранения. Президент Турции Реджеп Эрдоган предположил, что в случившемся могут быть виноваты террористы. По словам главы республики, в машине, вероятно, была установлена бомба.

ИСТОЧНИК KP.RU