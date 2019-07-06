2019-07-06T16:34:45+03:00
В мире

В турецкой провинции из автомобиля изъяли радиоактивный калифорний

Химическое вещество используется для производства ядерного оружия
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
В турецкой провинции из автомобиля изъяли радиоактивный калифорнийВ турецкой провинции из автомобиля изъяли радиоактивный калифорнийФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В субботу, 6 июля, в турецкой провинции Болу из автомобиля изъяли 18 граммов радиоактивного вещества калифорния, который используют для изготовления боеголовок ядерного оружия. Об этом сообщили местные власти.

«Сотрудники полиции в ходе обыска изъяли 18,01 грамма калифорния, который применяется в изготовлении боеголовок ядерного оружия и в АЭС», - сказано в заявлении губернатора провинции.

В Турции ввоз, хранение и транспортировка данного химического вещества требует специального разрешения. Стоимость 18 граммов калифорния оценивается в 72 миллиона долларов.

Власти Болу сообщили, что обнаруженное вещество было направлено в Турецкое агентство по атомной энергии для экспертизы.

Напомним, днем ранее, 5 июля, в приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай подорвался автомобиль, в котором находились три человека. Все пассажиры погибли, как минимум два человека получили ранения. Президент Турции Реджеп Эрдоган предположил, что в случившемся могут быть виноваты террористы. По словам главы республики, в машине, вероятно, была установлена бомба.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
После второго землетрясения в Калифорнии введен режим ЧП
Байден: НАТО исчезнет через пять лет в случае переизбрания Трампа
Грузия не собирается отказываться от торговли с Россией
Посол России в США прокомментировал приглашение Трампа на юбилей Победы
Вашингтон проинформировал Китай о деталях встречи лидеров США и КНДР
Фермеры Грузии просят власти страны наладить диалог с Россией
В ОБСЕ заявили, что Россия виновна в приостановке ДРСМД
Зеленский намерен обсудить с Трампом «Северный поток-2» во время визита в США
17-ая серия мульфильма «Возвращение в Простоквашино» появилась в сети
ИГИЛ* взяло на себя ответственность за взрыв в мечети Афганистана
Рогозин: в 2020 начнется завершающая стадия испытаний «Сармат»
Шредер: Трамп делает из союзников вассалов
В новой версии фильма "Маска" главную роль может сыграть женщина
Создание российской «Википедии» признано нецелесообразным
Эрдоган и Путин отметили важность работы по урегулированию конфликта в Сирии
МИД РФ: концепция США «по противодействию влиянию Кремля» удручает