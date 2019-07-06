2019-07-06T17:46:42+03:00
Политика

Жители Восточной Германии выступили за отмену санкций против России

Однако на западе страны большинство выступает за сохранение ограничительных мер в отношении Москвы
Марина ВЕНЦОВА
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Жители Восточной Германии выступили за отмену санкций против РоссииЖители Восточной Германии выступили за отмену санкций против РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Результаты опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения Kantar Emnid по заказу журнала FOCUS, показывают, что мнение жителей Германии в вопросе санкций против России разделились на две противоположные точки зрения. Как выяснилось, на западе страны большинство выступает за сохранение ограничительных мер в отношении Москвы, на востоке - за их отмену.

Так, по данным опроса, 54% жителей на востоке ФРГ считают, что санкции против России следует отменить. В Западной Германии таковых всего 32%. По всей стране за отмену санкций выступили 36% респондентов. В то же время 41% опрошенных считают, что их нужно оставить в силе. 23% затруднились ответить на вопрос.

В большинстве случаев за снятие ограничительных мер выступали сторонники "Альтернативы для Германии" (65%) и Левой партии (53%). Всего в опросе приняли участие около 1 тыс. граждан ФРГ.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, впервые санкции против России вступили в силу в марте 2014 году в связи с вхождением крымского полуострова в состав РФ. Позднее к ним добавились ограничительные меры, связанные с событиями в Донбассе, а также инцидентом с украинскими моряками в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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