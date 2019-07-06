В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
В Комитете по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ приняли резолюцию, которая призывает Москву передать Киеву контроль над Крымом. Автором документа выступил украинский депутат Артур Герасимов. Российские поправки при этом даже не приняли к рассмотрению.
По словам члена российской делегации и главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, итоговый текст документа насыщен антироссийскими и неприемлемыми формулировками, а также «не соответствует реальности».
«Крым был оккупирован в 1991 году и сейчас навсегда вернулся в родную гавань, в состав России. Это навсегда закреплено на политической карте мира», - отметил депутат.
Ранее, Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял поправки к проекту резолюции, призывающей США и РФ подтвердить своё обязательство по контролю над ядерными вооружениями. В документе сказано, что именно на Москве якобы лежит ответственность за приостановку Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Напомним, 2 февраля Москва приостановила свое участие в ДРСМД в ответ на действия американского президента Дональда Трампа, который заявил, что США перестанут выполнять свои обязательства по этому соглашению.
ИСТОЧНИК KP.RU