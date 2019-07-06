2019-07-06T18:39:32+03:00
Политика

В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

В российской делегации документ назвали не соответствующим реальности и просто неприемлемым
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по КрымуВ ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по КрымуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Комитете по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ приняли резолюцию, которая призывает Москву передать Киеву контроль над Крымом. Автором документа выступил украинский депутат Артур Герасимов. Российские поправки при этом даже не приняли к рассмотрению.

По словам члена российской делегации и главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, итоговый текст документа насыщен антироссийскими и неприемлемыми формулировками, а также «не соответствует реальности».

«Крым был оккупирован в 1991 году и сейчас навсегда вернулся в родную гавань, в состав России. Это навсегда закреплено на политической карте мира», - отметил депутат.

Ранее, Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял поправки к проекту резолюции, призывающей США и РФ подтвердить своё обязательство по контролю над ядерными вооружениями. В документе сказано, что именно на Москве якобы лежит ответственность за приостановку Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Напомним, 2 февраля Москва приостановила свое участие в ДРСМД в ответ на действия американского президента Дональда Трампа, который заявил, что США перестанут выполнять свои обязательства по этому соглашению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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