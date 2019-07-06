2019-07-06T20:20:31+03:00
Происшествия

Взрыв газа произошел в торговом центре во Флориде

По предварительным данным, есть пострадавшие [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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Взрыв газа произошел в торговом центре во Флориде. Фото: скрин с видеоВзрыв газа произошел в торговом центре во Флориде. Фото: скрин с видео
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В одном из торговых центров в Плантейшне в штате Флорида в Соединенных Штатах произошел мощный взрыв. По данным местной службы спасения, речь идет о хлопке газа.

Пожарный департамент сообщил, что в результате инцидента есть пострадавшие. Взрыв газа с многочисленными пострадавшими", - говорится в сообщении пожарной службы в "Твиттере".

Другие подробности пока не приводятся. По данным телеканала NBC, на место инцидента прибыли полиция и пожарные. На кадрах видео, которое попало в сеть, видно, что взрывной волной выбило стекла, рамы искривлены.

Взрыв во Флориде.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что в результате взрыва бытового газа в жилом доме в городе Бытом в Шленском воеводстве на юге Польши погибли три человека. Причиной инцидента стал взрыв баллона с газом

Во Флориде произошёл взрыв газа в торговом центре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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