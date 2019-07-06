Взрыв газа произошел в торговом центре во Флориде
В одном из торговых центров в Плантейшне в штате Флорида в Соединенных Штатах произошел мощный взрыв. По данным местной службы спасения, речь идет о хлопке газа.
Пожарный департамент сообщил, что в результате инцидента есть пострадавшие. Взрыв газа с многочисленными пострадавшими", - говорится в сообщении пожарной службы в "Твиттере".
Другие подробности пока не приводятся. По данным телеканала NBC, на место инцидента прибыли полиция и пожарные. На кадрах видео, которое попало в сеть, видно, что взрывной волной выбило стекла, рамы искривлены.
Взрыв во Флориде.
Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что в результате взрыва бытового газа в жилом доме в городе Бытом в Шленском воеводстве на юге Польши погибли три человека. Причиной инцидента стал взрыв баллона с газом
Во Флориде произошёл взрыв газа в торговом центре.
ИСТОЧНИК KP.RU