Посол Великобритании в США в секретных письмах назвал Трампа «некомпетентным»

СЕГОДНЯ 09:07 2019-07-07T09:07:47+03:00

По информации CNN, Ким Дэррок отмечал, что карьера действующего американского лидера "может закончиться позорно"

Изменить размер текста: A A

Начиная с 2017 года британский посол в Соединенных Штатах Ким Дэррок отправлял во внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства секретные телеграммы, в которых называл администрацию американского президента Дональда Трампа некомпетентной и беспомощной. Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте телеканала CNN.

Первоначально данные утверждения были приведены в статье британской газеты Daily Mail. Позже подлинность этих материалов подтвердили источники американского телеканала из числа британских официальных лиц.

Отмечается, что в отправленных сообщениях, дипломат описывает конфликты в администрации американского президента как «драки на ножах». Кроме того, Дэррок высказывает мнение, что политическая карьера Трампа может «закончиться позором». Также в своих сообщениях он касался вопросов внешней разведки США и намерений главы Белого дома быть переизбранным на второй президентский срок.

Со своей стороны, в комментарии МИД Великобритании, который также приводится в материале, отмечается, что от послов королевства ожидают "честной, откровенной оценки политической ситуации" в странах их пребывания.

Официальных заявлений Белого дома на этот счет не поступало.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что поддержка гражданами США действующего президента страны Дональда Трампа упала до минимума после публикации отредактированной версии доклада Мюллера.

ИСТОЧНИК KP.RU