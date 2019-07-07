2019-07-07T10:16:35+03:00
В мире

Момент извержения вулкана на острове Стромболи засняли на видео с яхты

На кадрах видно, как вулкан выпускает большое количество черного густого дыма и выбрасывает раскаленные камни
Марина ВЕНЦОВА
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Момент извержения вулкана на острове Стромболи засняли на видео с яхты. Фото: скрин с видеоМомент извержения вулкана на острове Стромболи засняли на видео с яхты. Фото: скрин с видео
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Сильное извержение вулкана произошло в среду, 3 июля, на острове Страмболи в Италии. Кадры природного явления засняли на видео с яхты. В настоящее время видео активно набирает число просмотров в сети.

На нем видно, как вулкан выпускает большое количество черного густого дыма и выбрасывает раскаленные камни. Кроме того, наблюдаются потоки лавы, которые спускаются с его вершины.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что один человек погиб, еще один пострадал в результате извержения вулкана на острове Стромболи. Отмечалось, что туристы в момент извержения прогуливались по его склону.

Остров Стромболи принадлежит группе Липарских островов, которые расположены к северу от Сицилии. Последнее крупное извержение расположенного на острове одноименного вулкана произошло в 2009 году.

На итальянском острове Стромболи, активизировался вулкан.

Момент извержения вулкана Стромболи засняли с яхты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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