Момент извержения вулкана на острове Стромболи засняли на видео с яхты
Сильное извержение вулкана произошло в среду, 3 июля, на острове Страмболи в Италии. Кадры природного явления засняли на видео с яхты. В настоящее время видео активно набирает число просмотров в сети.
На нем видно, как вулкан выпускает большое количество черного густого дыма и выбрасывает раскаленные камни. Кроме того, наблюдаются потоки лавы, которые спускаются с его вершины.
Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что один человек погиб, еще один пострадал в результате извержения вулкана на острове Стромболи. Отмечалось, что туристы в момент извержения прогуливались по его склону.
Остров Стромболи принадлежит группе Липарских островов, которые расположены к северу от Сицилии. Последнее крупное извержение расположенного на острове одноименного вулкана произошло в 2009 году.
На итальянском острове Стромболи, активизировался вулкан.
Момент извержения вулкана Стромболи засняли с яхты.
ИСТОЧНИК KP.RU