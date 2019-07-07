2019-07-07T14:16:07+03:00
Происшествия

Съемочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел в Донецкой области

По предварительным данным, никто не пострадал
Марина ВЕНЦОВА
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Съемочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел в Донецкой областиСъемочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел в Донецкой областиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в воскресенье нанесли минометный удар по селу Коминтерново в Донецкой народной республике (ДНР). Под обстрел попала съемочная группа телеканала «Звезда».

«Журналисты работали на площади у местного дворца культуры, когда ВСУ нанесли минометный удар по району, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. - По предварительным данным, никто не пострадал».

Кстати, 2 июля сайт kp.ru писал, что съемочная группа ВГТРК попала под обстрел украинских силовиков в поселке Александровка на западе Донецка. Там журналисты снимали последствия ночных и утренних минометных обстрелов. К счастью, никто из членов съемочной группы не пострадал.

Несмотря на перемирие, Вооруженные силы Украины продолжают открывать огонь по территории ДНР, в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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