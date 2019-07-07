2019-07-07T15:17:04+03:00
Звезды

Умер Кэмерон Бойс, звезда канала Disney

Кэмерон Бойс умер в возрасте 20-ти лет
Марина ВЕНЦОВА
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Актер Кэмерон Бойс умер на 21-м году жизни. Фото: instagram @thecameronboyceАктер Кэмерон Бойс умер на 21-м году жизни. Фото: instagram @thecameronboyce
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В воскресенье, 7 июля, появилась информация о том, что на 21-м году жизни умер Кэмерон Бойс, американский актер, который стал популярным благодаря участию в проектах телеканала Disney.

Как сообщили телеканалу ABC News в семье актера, причиной его смерти стало заболевание. «Он скончался во сне из-за приступа, который был результатом продолжительной болезни, от которой он лечился», - сказал представитель семьи. Однако там не уточнили, какое именно заболевание привело к смерти.

Кэмерон Бойс родился 28 мая 1999 года в Лос-Анджелесе. Впервые на телеэкране он появился в мае 2008 года. Тогда он снялся в клипе рок-группы Panic! At the Disco, исполнявшей сингл «That Green Gentleman».

Известность Бойс получил в мюзикле «Наследники», где он играл сына Стервеллы Де Виль из ленты «101 далматинец». Кроме того, Бойс снимался в сериалах «Джесси» и «Остин и Элли», а также фильмах «Зеркала» и «На крючке».

ИСТОЧНИК KP.RU

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