На Украине обсуждают видео со «странным» поведением Зеленского на совещании

СЕГОДНЯ 08:54 2019-07-07T09:12:20+03:00

На самом деле авторы ролика постарались, чтобы у зрителя возникло именно такое впечатление [видео]

Изменить размер текста: A A

В Сети активно обсуждают видео под названием «Зеленский сыграл Добкина-младшего», на котором запечатлено, как президент Украины Владимир Зеленский странно себя ведёт во время совещания Закарпатской таможни в Ужгороде: то ли нервничает, то ли скучает.

На записи видно, что новый лидер Незалежной постоянно пьёт воду, невпопад кивает головой или улыбается, осматривается, периодически застывает с отсутствующим видом. Выглядит так, словно ему невыносимо скучно и очень хочется поскорее покинуть мероприятие.

Видео с совещания в Ужгороде, на котором Зеленский странно себя ведет.Президент Украины подозрительно часто пьёт воду и, кажется, откровенно скучает

Название ролика напоминает жителям украинцам об инциденте трехлетней давности: сайт kp.ru писал, как депутат Верховной рады Дмитрий Добкин во время заседания неожиданно для всех присутствующих встал со своего места и спрятался за колонной в зале парламента. Там выпил какую-то таблетку, а когда вернулся, вёл себя неадекватно: озирался, вращал глазами, облизывался и тряс головой.

Депутат украинской Рады Дмитрий Добкин принял во время заседания странную таблетку.Некое вещество подействовало довольно быстро, народный избранник даже не сразу сумел вернуться на рабочее место

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Галантерейщик» молит о помощи «кардинала»

Беда с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. Очень трудно понять, где и когда он шутит, как комик из «95-го квартала», а где говорит серьезно, от имени президента страны. Вот взял и заявил, что единственный, кто может решить «проблему строительства трубопровода «Северный поток – 2» – это Трамп» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU