2019-07-07T09:12:20+03:00
Политика

На Украине обсуждают видео со «странным» поведением Зеленского на совещании

На самом деле авторы ролика постарались, чтобы у зрителя возникло именно такое впечатление [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Авторы видео попытались представить зрителю Владимира Зеленского абсолютно неадекватным человекомАвторы видео попытались представить зрителю Владимира Зеленского абсолютно неадекватным человекомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Сети активно обсуждают видео под названием «Зеленский сыграл Добкина-младшего», на котором запечатлено, как президент Украины Владимир Зеленский странно себя ведёт во время совещания Закарпатской таможни в Ужгороде: то ли нервничает, то ли скучает.

На записи видно, что новый лидер Незалежной постоянно пьёт воду, невпопад кивает головой или улыбается, осматривается, периодически застывает с отсутствующим видом. Выглядит так, словно ему невыносимо скучно и очень хочется поскорее покинуть мероприятие.

Видео с совещания в Ужгороде, на котором Зеленский странно себя ведет.Президент Украины подозрительно часто пьёт воду и, кажется, откровенно скучает

Название ролика напоминает жителям украинцам об инциденте трехлетней давности: сайт kp.ru писал, как депутат Верховной рады Дмитрий Добкин во время заседания неожиданно для всех присутствующих встал со своего места и спрятался за колонной в зале парламента. Там выпил какую-то таблетку, а когда вернулся, вёл себя неадекватно: озирался, вращал глазами, облизывался и тряс головой.

Депутат украинской Рады Дмитрий Добкин принял во время заседания странную таблетку.Некое вещество подействовало довольно быстро, народный избранник даже не сразу сумел вернуться на рабочее место

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Беда с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. Очень трудно понять, где и когда он шутит, как комик из «95-го квартала», а где говорит серьезно, от имени президента страны. Вот взял и заявил, что единственный, кто может решить «проблему строительства трубопровода «Северный поток – 2» – это Трамп» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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