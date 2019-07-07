2019-07-07T16:29:39+03:00
В мире

Эксперт высказал новую версию исчезновения малайзийского "Боинга" MH370

Тим Термини уверен, что есть несколько возможных вариантов развития событий
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Эксперт высказал новую версию исчезновения малайзийского "Боинга" MH370Эксперт высказал новую версию исчезновения малайзийского "Боинга" MH370Фото: Википедия
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Американский авиационный эксперт Тим Термини озвучил новую версию исчезновения самолета Boeing-777, который следовал рейсом Malaysia Airlines MH370 и пропал с радаров в марте 2014 года.

Мужчина считает, что есть несколько возможных вариантов развития событий. В частности, лайнер, предположил Термини, мог быть захвачен кем-либо из экипажа "Боинга". Он также отметил, что судно мог уничтожить злоумышленник, который пробрался на борт до объявления посадки. Либо, предполагает эксперт, захватил самолет кто-то из пассажиров рейса, сообщает The New York Post.

Катастрофу, по его мнению, мог спровоцировать и кто-то из наземных служб.

При этом гипотезы специалиста не пользуются популярностью. Основной версией катастрофы по-прежнему рассматриваются действия пилота.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Кремль пока не намерен комментировать расследование крушения МН-17. Ранее сообщалось, что совместная следственная группа 19 июня должна была провести пресс-конференцию, на которой планировалось рассказать о прогрессе в расследовании трагедии.

Экс-сотрудник СБУ - о сбитом малайзийском «Боинге».

ИСТОЧНИК KP.RU

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