В Гонконге на акцию протеста вышли 230 тысяч митингующих, пишут СМИ
В Гонконге местные СМИ сообщили о том, что около 230 тысяч митингующих в воскресенье, 7 июля, вышли на демонстрацию впервые в материковой части города.
При этом полицейские оценили количество участников шествия в 56 тысяч человек.
Манифестанты собрались в туристическом районе Шим Ша Цуй недалеко от набережной Аллея звезд. Далее они проследовали к зданию вокзала Западный Коулун новой скоростной железной дороги в КНР, сообщает радиостанция RTHK.
В СМИ сообщили, что главная цель акции - это привлечь внимание туристов из материкового Китая к ситуации в Гонконге. Недавно там вспыхнули массовые протесты против попытки властей инициировать законопроект об экстрадиции.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что МИД призвал россиян избегать акции протеста в Гонконге. В городе с июня текущего года народ бунтует против введения нового закона.
В Гонконге более 230 тыс человек вышли на митинг протеста.
ИСТОЧНИК KP.RU