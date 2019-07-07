2019-07-07T17:46:37+03:00
В мире

В Гонконге на акцию протеста вышли 230 тысяч митингующих, пишут СМИ

При этом местная полиция оценила количество участников шествия в 56 тысяч человек [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Гонконге на акцию протеста вышли 230 тысяч митингующих, пишут СМИВ Гонконге на акцию протеста вышли 230 тысяч митингующих, пишут СМИФото: СОЦСЕТИ
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В Гонконге местные СМИ сообщили о том, что около 230 тысяч митингующих в воскресенье, 7 июля, вышли на демонстрацию впервые в материковой части города.

При этом полицейские оценили количество участников шествия в 56 тысяч человек.

Манифестанты собрались в туристическом районе Шим Ша Цуй недалеко от набережной Аллея звезд. Далее они проследовали к зданию вокзала Западный Коулун новой скоростной железной дороги в КНР, сообщает радиостанция RTHK.

В СМИ сообщили, что главная цель акции - это привлечь внимание туристов из материкового Китая к ситуации в Гонконге. Недавно там вспыхнули массовые протесты против попытки властей инициировать законопроект об экстрадиции.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что МИД призвал россиян избегать акции протеста в Гонконге. В городе с июня текущего года народ бунтует против введения нового закона.

В Гонконге более 230 тыс человек вышли на митинг протеста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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