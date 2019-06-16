МИД призвал россиян избегать акции протеста в Гонконге

СЕГОДНЯ 16:02 2019-06-16T16:03:36+03:00

На одну из акций, по данным организаторов, вышли около миллиона людей. Фото: соцсети

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Министерство иностранных дел России призвало соотечественников избегать места массового скопления людей в Гонконге. В этом городе уже не первый день проходят протесты.

"В Гонконге проходит очередная многотысячная акция протеста против рассмотрения поправки к закону об экстрадиции. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей", - сообщается в Twitter департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ.

Напомним, суть закона в заключении соглашения с материковым Китаем, Макао и Тайванем об экстрадиции лиц, подозреваемых в преступлениях. Против выступает местная оппозиция, которая видит в этом опасность усиления контроля Пекина. Среди прочего, противники закона уверены, что мера будет применяться для экстрадиции правозащитников и местных диссидентов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях акция против закона об экстрадиции в Гонконге переросла в беспорядки. Полицейские использовали слезоточивый газ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/713831" frameborder="0"></iframe> В Гонконге начались столкновения с полицией.

ИСТОЧНИК KP.RU