МИД призвал россиян избегать акции протеста в Гонконге
Министерство иностранных дел России призвало соотечественников избегать места массового скопления людей в Гонконге. В этом городе уже не первый день проходят протесты.
"В Гонконге проходит очередная многотысячная акция протеста против рассмотрения поправки к закону об экстрадиции. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей", - сообщается в Twitter департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ.
Напомним, суть закона в заключении соглашения с материковым Китаем, Макао и Тайванем об экстрадиции лиц, подозреваемых в преступлениях. Против выступает местная оппозиция, которая видит в этом опасность усиления контроля Пекина. Среди прочего, противники закона уверены, что мера будет применяться для экстрадиции правозащитников и местных диссидентов.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях акция против закона об экстрадиции в Гонконге переросла в беспорядки. Полицейские использовали слезоточивый газ.
В Гонконге начались столкновения с полицией.
ИСТОЧНИК KP.RU