2019-06-16T16:03:36+03:00
В мире

МИД призвал россиян избегать акции протеста в Гонконге

В городе народ бунтует против введения нового закона
Артур ГАРЬКЕ
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На одну из акций, по данным организаторов, вышли около миллиона людей.На одну из акций, по данным организаторов, вышли около миллиона людей.Фото: соцсети
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Министерство иностранных дел России призвало соотечественников избегать места массового скопления людей в Гонконге. В этом городе уже не первый день проходят протесты.

"В Гонконге проходит очередная многотысячная акция протеста против рассмотрения поправки к закону об экстрадиции. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей", - сообщается в Twitter департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ.

Напомним, суть закона в заключении соглашения с материковым Китаем, Макао и Тайванем об экстрадиции лиц, подозреваемых в преступлениях. Против выступает местная оппозиция, которая видит в этом опасность усиления контроля Пекина. Среди прочего, противники закона уверены, что мера будет применяться для экстрадиции правозащитников и местных диссидентов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях акция против закона об экстрадиции в Гонконге переросла в беспорядки. Полицейские использовали слезоточивый газ.

В Гонконге начались столкновения с полицией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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