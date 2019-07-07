2019-07-07T19:35:01+03:00
Звезды

Познер вышел из состава жюри премии ТЭФИ

Российский журналист также добавил, что отказывается принимать участие в конкурсе
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Познер вышел из состава жюри премии ТЭФИПознер вышел из состава жюри премии ТЭФИФото: Александр ГЛУЗ
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Российский журналист Владимир Познер объявил о решении выйти из состава жюри Комитета индустриальных телевизионных премий, который определяет лауреатов ежегодной премии ТЭФИ.

- Сегодня, с моей точки зрения, ТЭФИ потерял свое общенациональное значение, лишился того статуса, которым он безусловно обладал, - заявил Познер на своем сайте.

Журналист также подчеркнул, что отказывается принимать участие в конкурсе.

Познер добавил, что данный конкурс утратил демократические принципы, которые изначально были заложены в его основу. Он также призвал прекратить вручать традиционный приз лауреат ТЭФИ – статуэтку, автором которой был Эрнст Неизвестный. Познер объясняет это тем, что лично обещал создателю приза, что статуэтка будет вручаться при сохранении прозрачности определения победителей.

Напомним, ТЭФИ – российская национальная телевизионная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Владимир Познер рассказал, что способно объединить всех жителей России. Отсутствие национальной идеи характерно для большей части государств, однако ее наличие не было бы лишним.

ИСТОЧНИК KP.RU

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