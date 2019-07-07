Минтранс оценили потери от закрытия авиасообщения с Грузией

СЕГОДНЯ 21:17 2019-07-07T21:36:49+03:00

В сумму, по словам главы ведомства, «входят и прямые убытки, и часть упущенной выгоды»

Изменить размер текста: A A

Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что из-за решения российских властей закрыть авиасообщение с Грузией авиакомпании РФ потеряют примерно 3 млрд рублей.

В сумму, по словам главы ведомства, «входят и прямые убытки, и часть упущенной выгоды». При этом Дитрих отметил, что на данный момент все еще производятся подсчеты.

Окончательно потери от закрытия прямого сообщения между странами авиакомпании, по оценкам министра транспорта, подсчитают к концу следующей недели, учтя в этой оценке объем возвращенных билетов, сообщает "РБК".

Дитрих подчеркнул, что в момент, когда был подписан указ о прекращении авиасообщения между странами, в Грузии находились 54 тысяч россиян. Около 4,5 тыс. из них не воспользовались возможностью сдать или обменять на более ранний срок авиабилеты из республики в РФ.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в МИД России ответили на критику США по поводу запрета полетов в Грузию. Российское министерство посоветовало американским дипломатам вспомнить о своих санкциях против нашей страны прежде чем осуждать действия Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU