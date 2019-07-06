2019-07-06T23:53:06+03:00
Политика

В МИД России ответили на критику США по поводу запрета полетов в Грузию

Российское министерство посоветовало американским дипломатам вспомнить о своих санкциях против нашей страны прежде чем осуждать действия Москвы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В МИД России ответили на критику США по поводу запрета полетов в ГрузиюВ МИД России ответили на критику США по поводу запрета полетов в ГрузиюФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вместо того, чтобы осуждать предпринятые нашей страной меры в отношении Грузии, Соединенным Штатам не мешало бы вспомнить, в отношении скольких стран Вашингтон ввел санкции.

Так в министерстве иностранных дел России ответили на критику временной поверенной в делах Вашингтона в Тбилиси Элизабет Руд, которая на днях заявила, что Москва предприняла в отношении Грузии «несправедливые, ненужные и непропорциональные» меры в сфере авиаперевозок и туризма.

«В этой связи хотели бы напомнить госпоже Руд о том, что такое «несправедливые, ненужные и непропорциональные меры». Жертвами такой политики США (это государство уже десятилетиями орудует «рестрикционной дубинкой») стал целый ряд стран, осуществляющих независимую внешнюю политику», - говорится в комментарии МИД, опубликованном на его странице в Facebook.

Российские дипломаты отмечают, что уже около 45 лет – «как минимум с 1974 года и до настоящего времени не было ни одного дня, когда в отношении нашей страны не действовали какие-либо американские санкции».

«Очевидно, что на протяжении почти полувека Россия рассматривалась истеблишментом США в качестве недружественного государства», - констатировали в МИД, уточнив, что число «американских санкционных волн» против России на сегодняшний день уже достигло 65.

«Вместо менторских поучений касательно российских мер по защите жизни и здоровья собственных граждан за рубежом хотелось бы услышать от госпожи Руд о «справедливости, нужности и пропорциональности» американских рестрикционных мер, вводившихся на протяжении десятилетий с целью оказания давления на внешнеполитический курс нашей страны», - подытожили в российском министерстве.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером 20 июня в Грузии вспыхнули массовые народные волнения и протесты, направленные, в первую очередь, против россиян. Пострадали несколько сотен человек, более 300 были задержаны.

Поводом для беспорядков и столкновений толпы с полицией стало то, что один из членов российской делегации сел на место спикера грузинского парламента во время визита в Тбилиси.

Президент России Владимир Путин в связи с возникшей угрозой для жизни и здоровья наших соотечественников с 8 июля ввел временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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