Трамп: Иран никогда не сможет обладать ядерным оружием
Президент США Дональд Трамп порекомендовал властям Ирана проявлять осторожность в заявлениях касающихся выполнения обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Так американский лидер отреагировал на сообщение о том, что с 7 июля Тегеран приступает к обогащению урана выше уровня 3,67%. Тем самым страна переходит ко второму этапу сокращения обязательств.
"Ирану стоит быть осторожным", - заявил он в эфире телеканала Fox News.
Он подчеркнул, что "Иран никогда не будет обладать ядерным оружием". И назвал соглашение со страной, заключенное его предшественником, "крайне безрассудным". Такую оценку договор заслужил из-за того, что условия позволили Тегерану создать ядерное оружие в будущем.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что американский президент предупредил Иран о подготовке к бомбардировке. Причина - сбитый Тегераном американский беспилотник.
ИСТОЧНИК KP.RU