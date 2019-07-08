Трамп: Иран никогда не сможет обладать ядерным оружием

СЕГОДНЯ 07:33 2019-07-08T07:35:19+03:00

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Президент США Дональд Трамп порекомендовал властям Ирана проявлять осторожность в заявлениях касающихся выполнения обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Так американский лидер отреагировал на сообщение о том, что с 7 июля Тегеран приступает к обогащению урана выше уровня 3,67%. Тем самым страна переходит ко второму этапу сокращения обязательств.

"Ирану стоит быть осторожным", - заявил он в эфире телеканала Fox News.

Он подчеркнул, что "Иран никогда не будет обладать ядерным оружием". И назвал соглашение со страной, заключенное его предшественником, "крайне безрассудным". Такую оценку договор заслужил из-за того, что условия позволили Тегерану создать ядерное оружие в будущем.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что американский президент предупредил Иран о подготовке к бомбардировке. Причина - сбитый Тегераном американский беспилотник.

ИСТОЧНИК KP.RU