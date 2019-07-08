2019-07-08T09:50:38+03:00
Общество

Грузчикам в «Шереметьево» подняли зарплату до 200 тысяч рублей из-за сложностей с багажом

Руководство аэропорта планирует принять на работу еще 400 человек
Мария ИГНАТЬЕВА
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Грузчикам в «Шереметьево» подняли зарплату до 200 тысяч рублей из-за сложностей с багажомГрузчикам в «Шереметьево» подняли зарплату до 200 тысяч рублей из-за сложностей с багажомФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В московском аэропорту «Шереметьево» с начала лета начались проблемы с выдачей багажа. Пассажиры часами ждали, когда их сумки попадут на ленту. Причины сбоя называли разные. Одна из них — большой наплыв отдыхающих, другая — компания понизила сотрудникам зарплату и около 200-300 людей уволились. Потом работы лишился руководитель службы обработки багажа. Пассажиры стали жаловаться в прокуратуру, сотрудники надзорного органа начали проверку. Руководство аэропорта заявляло, что набирает на работу новых грузчиков. Зарплату пообещали от 45 тысяч рублей. Накануне эта цифра выросла в пять раз.

Сейчас грузчики в «Шереметьево» получают от 200 тысяч рублей в месяц. Связано это с большим объемом работы. Однако пока финансовый «пряник» плодов не дал. Проблема со временем выдачи багажа все еще не решена. Минтранс планирует, что к 15 августа ситуация нормализуется. Источник «Ведомостей» сообщил, что ведется дополнительный набор персонала, планируется принять 400 человек. Помимо этого разработано еще семь технических мероприятий для увеличения пропускной способности багажной системы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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