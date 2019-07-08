Эксперты связали потоп в Иркутске с массовой вырубкой лесов

СЕГОДНЯ 11:36 2019-07-08T11:39:10+03:00

Эксперты связывают наводнение в Иркутске с массовой вырубкой лесов ФОТО: пресс-службы региональных ведомств

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Эксперты из фонда «Серебряная тайга» (создан в 2002 году на основе сыктывкарского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF)) заявили, что ситуация с наводнением в Иркутске связана с промышленной вырубкой лесов. Заготовка древесины в огромных объемах влияет на уровень воды и половодий. Происходящие сегодня события не что иное, как последствия вмешательства человека в природный ландшафт на протяжения долгого времени.

Массированные вырубки леса ведут к увеличению интенсивности паводков и половодий, мелеют мелеют ручьи, снижается уровень грунтовых вод, отчего пересыхают колодцы и исчезают ценные виды рыбы.

Специалисты отмечают, что период восстановления гидрологического режима после массовых вырубок длится не менее 20 лет, пишет газета «Известия».

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что поисковики нашли живыми 30 человек, пропавших во время наводнения. Пока не установлена судьба 11 человек, еще 22 погибли.

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ИСТОЧНИК KP.RU