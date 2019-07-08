2019-07-08T11:39:10+03:00
Общество

Эксперты связали потоп в Иркутске с массовой вырубкой лесов

Промышленная заготовка древесины приводит к трагическим последствиям
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Эксперты связывают наводнение в Иркутске с массовой вырубкой лесов ФОТО: пресс-службы региональных ведомствЭксперты связывают наводнение в Иркутске с массовой вырубкой лесов ФОТО: пресс-службы региональных ведомств
Изменить размер текста:

Эксперты из фонда «Серебряная тайга» (создан в 2002 году на основе сыктывкарского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF)) заявили, что ситуация с наводнением в Иркутске связана с промышленной вырубкой лесов. Заготовка древесины в огромных объемах влияет на уровень воды и половодий. Происходящие сегодня события не что иное, как последствия вмешательства человека в природный ландшафт на протяжения долгого времени.

Массированные вырубки леса ведут к увеличению интенсивности паводков и половодий, мелеют мелеют ручьи, снижается уровень грунтовых вод, отчего пересыхают колодцы и исчезают ценные виды рыбы.

Специалисты отмечают, что период восстановления гидрологического режима после массовых вырубок длится не менее 20 лет, пишет газета «Известия».

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что поисковики нашли живыми 30 человек, пропавших во время наводнения. Пока не установлена судьба 11 человек, еще 22 погибли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наводнение в Иркутской области сейчас: стоит ли бояться эпидемии.(подробности).

Синоптики опровергли слухи о второй волне паводков в Иркутской области. (подробности).

Причины наводнения в Иркутской области: почему затопило Тулун и Нижнеудинск. (подробности).

Наводнения в Иркутской области: мнения экспертов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Порошенко освистали на встрече в Хмельницком криками "Позор"
В больнице после жуткой аварии скончался сын известного российского бизнесмена
Сотрудники «Рустави 2» стали увольняются после скандальной выходки их коллеги
Большинство россиян считают регистрацию брака обязательной
Российский МИД осудил грузинского телеведущего, который оскорбил Владимира Путина
Спрос на авиабилеты в Грузию упал на 30%, а цена выросла на 13%
Российские туристы отменяют бронь в отелях Кутаиси
Мино Райола подтвердил согласованный контракт между «Ювентусом» и Де Лигтом
Защитник "Реала" привнес дикости в Bottle Cap Challenge
Яндекс поможет геймерам собирать донат
Россияне советуют иностранцам начать знакомство со страной с Питера
Грузчикам в «Шереметьево» подняли зарплату до 200 тысяч рублей из-за сложностей с багажом
Продажи люксовых подделок на 13% обогнали легальный рынок
Семья Виктора Бута в сентябре вылетит в США для встречи
Rustavi 2 возобновил вещание после митингов в защиту россиян
В Индии в ДТП с автобусом погибли 29 человек
«Яндекс.Музыка»: Любовь к панку в российских семьях передаётся по наследству
В Таджикистане 14 заключенных насмерть отравились хлебом