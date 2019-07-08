Порошенко освистали на встрече в Хмельницком криками "Позор"

СЕГОДНЯ 12:03 2019-07-08T12:04:50+03:00

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Украинский предприниматель и народный депутат Верховной рады Александр Онищенко опубликовал в сети видео с участием экс-президента Украины Петром Порошенко. Тот приехал в Хмельницкий для общения с избирателями перед выборами в Раду.

Добродушный политик желал прохожим хорошего дня и здоровался с местными жителями. Но его порывы украинцы не оценили. Толпа стала кричать "Ганьба!" экс-президенту. Слово "позор" звучало и на русском языке.

Сайт kp.ru писал о том, что во время подобной поездки во Львовскую область политика закидали дымовыми шашками. Пресс-секретарь политика заявил, что акцию устроили "нанятые провокаторы". Поймать их не удалось.

Отметим, выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля. Партия Порошенко "Европейская солидарность" по данным различных рейтингов может не пройти порог для представительства в парламенте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/718944" frameborder="0"></iframe> Петру Алексеевичу устроили «Ганьбу!» в Хмельницком.

ИСТОЧНИК KP.RU