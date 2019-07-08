L’One подал в суд на "Black Star" и Тимати: рэпер хочет отсудить у лейбла права на свои песни

СЕГОДНЯ 12:26 2019-07-08T12:29:33+03:00

Расстаться мирно у артиста с компанией не получилось

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Помирить двух рэп-гигантов не смог даже Василий Вакуленко (рэпер Баста). L’One выполнил обещание и все же подал в суд на "Black Star" и его владельцев. Информация об этом размещена на сайте Мещанского суда Москвы.

Тимур Юсунов (Тимати) и гендиректор Павел Курьянов, по мнению артиста, покусились на святое - его песни. Как так вышло? В марте у музыканта истек долгосрочный контракт на сотрудничество. Согласно нему, утверждает Тимати, все, что рэпер сочинял за последние года принадлежит ООО "Музыкальный лейбл "Блэк Стар". После прощания с лейблом Леван Горозия лишился права на исполнение своих же хитов.

Конфликт сначала был лишь внутренней разборкой, но вскоре перешел в публичное поле. Дошло до того, что Тимати предложил своему бывшему товарищу идти работать тамадой.

"Сдаться и сидеть ждать у моря погоды, не в моих правилах", - написал L’One.

l_one_mars L One заявил о борьбе за свои песни

ИСТОЧНИК KP.RU