СБУ может ввести санкции для телеканалов, которые согласились на телемост с Россией

СЕГОДНЯ 12:45 2019-07-08T12:47:52+03:00

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Украинские телеканалы "112 Украина" и NewsОne получили обвинения в "подражании российской пропаганде и распространение идеологии терроризма", а также "антиукраинской деятельности". Так в Незалежной отнеслись к решению этих СМИ транслировать телемост с Россией.

Об этом гласит постановление парламента страны, которое было опубликовано в субботу, 6 июня. Документ предлагает СБУ ввести санкции против компаний-собственников. Когда этот орган рассмотрит предложение не известно.

Фактически это равносильно закрытию СМИ так как подразумевает аннулирование или приостановление лицензий на вещание, запрет использования украинских радиочастот, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и многое другое.

Инициатива исходит от депутатов фракций "Блок Петра Порошенко", "Самопомощь" и "Народный фронт". Отметим, на сайте Зеленского тем временем была зарегистрирована петиция о недопущении подавления свободы слова. Она как раз в защиту "112 Украина" и NewsОne.

Телемост намечен на 12 июля. Передача начнется в 18:00 по московскому времени и продлится два часа.

ИСТОЧНИК KP.RU