2019-07-08T13:13:08+03:00
Политика

Зеленский назвал телемост между Украиной и Россией «дешевым, но опасным пиар-ходом»

По мнению президента незалежной, это направлено на разделение страны «на два табора»
Мария ИГНАТЬЕВА
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Зеленский назвал телемост между Украиной и Россией дешевых, но опасным пиар-ходомЗеленский назвал телемост между Украиной и Россией дешевых, но опасным пиар-ходомФото: REUTERS
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На Украине идет активное обсуждение телемоста с Россией. Он должен состояться 12 июля в 18:00 в эфире телеканалов «Россия 1» и NewsOne. Однако состоится ли он пока неизвестно. Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети опубликовал видеообращение, где неоднозначно высказался по поводу этой идеи.

- Анонсированный телемост - это просто дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами [в Раду - прим.ред.], цель которого - вновь поделить нас с вами на два лагеря. Одному лагерю политики расскажут «конечно, давайте поговорим, надо забывать обиды, мы же братские народы», - говорит Зеленский. - Политики призовут возмутиться и, прикрываясь патриотизмом, пойдут зарабатывать баллы на выборы.

Негативно к этой идее отнеслась и глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко на своей странице в Facebook она раскритиковала проведение телемоста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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