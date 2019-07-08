МИД Ирана обвинил Британию в пиратстве

СЕГОДНЯ 13:07 2019-07-08T13:07:15+03:00

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Задержание в Гибралтарском проливе иранского супертанкера Grace 1, который вез сырую нефть из Ирана, является актом пиратства со стороны Великобритании. Соответствующие заявление сделал официальный представитель министерства иностранных дел Исламской республики Аббас Мусави.

«Задержание танкера является пиратством. Тегеран решительно отвергает подобные действия, которые ведут к усилению напряженности в регионе», - сказал представитель внешнеполитического ведомства, подчеркнув, что Тегеран требует от Лондона как можно скорее освободить нефтяное судно.

«Мы не будем мириться с морским пиратством со стороны Британии в связи с захватом иранского нефтяного танкера», - заключил Мусави.

Напомним, в четверг, 4 июля, власти Гибралтара сообщили о задержании Grace 1, объяснив свои действия тем, что танкер ввез нефть в Сирию и нарушил нефтяное эмбарго. После задержания иранского танкера посол Великобритании был вызван в Министерство иностранных дел Ирана, где ему был выражен решительный протест. Позже суд Гибралтара постановил продлить задержание танкера Grace 1, до 19 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU