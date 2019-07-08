2019-07-08T13:07:15+03:00
В мире

МИД Ирана обвинил Британию в пиратстве

Во внешнеполитическом ведомстве Исламской Республики считают незаконным задержание танкера Grace 1
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Во внешнеполитическом ведомстве Исламской Республик считают незаконным задержание танкера Grace 1,Во внешнеполитическом ведомстве Исламской Республик считают незаконным задержание танкера Grace 1,Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Задержание в Гибралтарском проливе иранского супертанкера Grace 1, который вез сырую нефть из Ирана, является актом пиратства со стороны Великобритании. Соответствующие заявление сделал официальный представитель министерства иностранных дел Исламской республики Аббас Мусави.

«Задержание танкера является пиратством. Тегеран решительно отвергает подобные действия, которые ведут к усилению напряженности в регионе», - сказал представитель внешнеполитического ведомства, подчеркнув, что Тегеран требует от Лондона как можно скорее освободить нефтяное судно.

«Мы не будем мириться с морским пиратством со стороны Британии в связи с захватом иранского нефтяного танкера», - заключил Мусави.

Напомним, в четверг, 4 июля, власти Гибралтара сообщили о задержании Grace 1, объяснив свои действия тем, что танкер ввез нефть в Сирию и нарушил нефтяное эмбарго. После задержания иранского танкера посол Великобритании был вызван в Министерство иностранных дел Ирана, где ему был выражен решительный протест. Позже суд Гибралтара постановил продлить задержание танкера Grace 1, до 19 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Зеленский предложил Путину встретиться в Минске
Билл Гейтс восхитился магическими способностями Стива Джобса
"Боинг" авиакомпании Utair подал сигнал об аварийной ситуации и возвращается в Москву
Зеленский назвал телемост между Украиной и Россией «дешевым, но опасным пиар-ходом»
Путин и Нетаньяху обсудили взаимодействие по сирийскому вопросу
Месси хотят отстранить от игр за сборную Аргентины
В Совфеде прокомментировали выпад в адрес Владимира Путина на грузинском ТВ
Неизвестный разбил окна в здании Минздрава России в Москве
МИД РФ: международные организации должны отреагировать на инцидент в эфире «Рустави 2»
СБУ может ввести санкции для телеканалов, которые согласились на телемост с Россией
Иран приступил к обогащению урана, превышая допустимый уровень
L’One подал в суд на "Black Star" и Тимати: рэпер хочет отсудить у лейбла права на свои песни