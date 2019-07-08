"Боинг" авиакомпании Utair подал сигнал об аварийной ситуации и возвращается в Москву

СЕГОДНЯ 13:16 2019-07-08T13:31:56+03:00

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Самолет Боинг-737 авиакомпании Utair, летевший из Москвы в Берлин, подал сигнал об аварийной ситуации и возвращается в аэропорт вылета.

По данным портала Flight radar самолет рейс UT705 вылетел из столичного Внуково.

Как сообщается, борт совершил разворот в районе литовского города Каунас. Позже лайнер резко пошел на снижение. В настоящее время самолет направляется в сторону России.

Во Внуково возвращается самолет рейса «Москва-Берлин»

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 4 июня самолет Boeing-737 авиакомпании Utair вернулся в московский аэропорт Внуково. Лайнер также вылетел в Берлин из Москвы. Самолет развернулся над территорией Белоруссии. Причиной сигнала аварийной ситуации стала разгерметизация.Незадолго до этого самолет Sukhoi Superjet 100, вылетевший из Москвы в Самару, вернулся в столичный аэропорт «Шереметьево».

ИСТОЧНИК KP.RU