Эрдоган сообщил о подготовке С-400 к отправке в Турцию

СЕГОДНЯ 14:33 2019-07-08T14:33:34+03:00

По словам турецкого лидера, размещение российских ЗРК на территории Республики пойдет на пользу стране и всему региону

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В данный момент идет подготовка к отправке в Турцию российских зенитно-ракетных систем С-400, и продолжаются работы по их загрузки. Соответствующие заявление сделал лидер Турецкой Республики Тайип Эрдоган сообщил, выступая на пресс-конференции в Анкаре в понедельник, 8 июля.

«Подготовка к отправке С-400 в нашу страну продолжается. Есть даты, о котором мы договорились с российской стороной, но не заставляйте меня их называть, это некорректно». - сказал Эрдоган, отметив, что вопросом где будут размещены ЗРК в Турции занимаются Минобороны и Генштаб, которые и будут принимать решение.

Турецкий лидер подчеркнул, что размещение в Республике систем С-400 «пойдет на пользу стране и всему региону».

Напомним, что Вашингтон долгое время пытался отговорить Анкару от закупок российских зенитно-ракетных систем и даже начал рассматривать возможность введения санкций в отношении Турции, а 28 июня в США был одобрен проект, предусматривающий запрет на передачу Турецкой Республики истребителей-бомбардировщиков F-35 в случае получения ею ЗРС С-400.

ИСТОЧНИК KP.RU