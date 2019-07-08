Генпрокуратура Украины возбудила дело о госизмене: под обвинением сотрудники NewsОne

СЕГОДНЯ 14:39 2019-07-08T14:41:10+03:00

Собственник канала вызван на допрос за попытку организовать телемост с Россией

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Украинский телеканал NewsОne отказался от телемоста с Россией из-за угроз физической расправы сотрудникам и членам их семей. Теперь же выясняется, что против них возбуждено уголовное дело. Статья страшная - попытка измены родине. Копать под журналистов собралась генеральная прокуратура. Об этом в социальной сети сообщил глава ведомства Юрий Луценко.

"В связи с намерениями телеканала «NewsOne» провести совместный телемост с российским подсанкционным каналом ГПУ [генпрокуратура Украины] зарегистрировала сегодня производство о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины", - написал Луценко.

Все причастные, а ими, по мнению Луценко, являются люди от владельца канала до ведущего, обнародовавшему анонс - вызваны на допрос. Готовится представление в суд об аресте активов компании.

Напомним, телемарафон "Надо оговорить" был намечен на 12 июля. С нашей стороны его будет транслировать телеканал "Россия 1".

ИСТОЧНИК KP.RU