2019-07-08T15:08:04+03:00
Наука

Ученые рассказали, как повысить успеваемость школьников

Специалисты рекомендуют родителям с детства читать детям книжки
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые рассказали, как повысить успеваемость детей в школеУченые рассказали, как повысить успеваемость детей в школеФото: Евгения ГУСЕВА
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Занятия с детьми в раннем детстве благотворно влияют на их способность к обучению. С таким заявлением выступили ученые из университета Бамберга. ПО словам специалистов, чтобы дети хорошо учили в школе, необходимо с детства читать им книги.

Интересно, что раннее приобщение малыша к языку позволит ему лучше понимать математику и другие точные науки в будущем.

«Результаты наших наблюдений в очередной раз говорят о том, насколько важно знакомить детей с книгами не только для того, чтобы они быстрее научились читать и говорить. Мы показали, что раннее приобретение языковых навыков улучшает и математические способности ребенка», — цитирует научного сотрудника немецкого университета Симону Лерль телеканал «360».

Во время исследования специалисты протестировали детей в возрасте 3-5 лет, а затем повторили исследование спустя десять лет. Оказалось, что дети, которым в детстве родители читали книги, показывали в школе лучшие результаты, чем их сверстники, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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