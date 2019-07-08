Рада рассмотрит проект закона, запрещающего проведение телемостов с Россией

СЕГОДНЯ 15:47 2019-07-08T15:47:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова готовит законопроект, запрещающий проведение телемостов с Россией, который будет внесен на рассмотрение парламента. Об этом заявил спикер парламента Украины Андрей Парубий.

"Мы договорились с Комитетом по вопросам свободы слова, что будет подготовлен законопроект, который сделает невозможным проведение телемоста между Украиной и Россией", - заявил председатель Рады на брифинге в Киеве. Парубий отметил, что соответствующий законопроект может быть рассмотрен в парламенте 11 июля.

Телемост Киев - Москва "Надо поговорить" был анонсирован в эфире телеканала "Россия-1" в воскресенье, 7 июля; предполагалось, что он будет проведен совместно с украинским телеканалом NewsOne. Эта инициатива вызвала негативную реакцию ряда украинских политиков и общественных движений, а Генеральная прокуратура страны завела уголовное дело по статье о госизмене в связи с намерением провести телемост. Ранее сегодня телеканал NewsOne объявил об отмене телемоста из-за угроз физической расправой в адрес журналистов.

ИСТОЧНИК KP.RU