Власти Великобритании выразили сожаление в связи с утечкой дипломатических бумаг с критикой Трампа

СЕГОДНЯ 16:11 2019-07-08T16:11:46+03:00

Представитель премьер-министра Соединенного Королевства отметил, что на то, что за утечками могла стоять недружелюбная по отношению к Великобритании внешняя сила, пока ничего не указывает

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В правительстве Великобритании заявили, что Лондон сожалеет по поводу по поводу произошедшей утечки докладных записок британского посла в США, содержащих резкую критику президента США Дональда Трампа Об этом заявил официальный представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

"Были осуществлены контакты с администрацией Трампа и высказано наше мнение по поводу того, что подобная утечка неприемлема. Само собой разумеется, тот факт, что она произошла, достоин сожаления", - приводит агентство Reuters слова представителя. По его словам, в настоящий момент ничто не свидетельствует о том, что за утечками могла стоять недружественная по отношению к Великобритании внешняя сила.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, МИД Великобритании начал расследование утечки дипломатической корреспонденции, в которой содержалась критика действующего президента США Дональда Трампа. При этом в дипломатическом ведомстве не стали отрицать содержание этих записок и телеграмм.

ИСТОЧНИК KP.RU