Грузинского ведущего, оскорбившего Путина в эфире, отстранили от работы на два месяца

СЕГОДНЯ 18:08 2019-07-08T18:14:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Ведущего телеканала "Рустави 2" Георгия Габунию, который оскорбил президента РФ Владимира Путина в прямом эфире, отстранили от работы на два месяца. Сообщение об этом было опубликовано на сайте телеканала.

"Телеканал "Рустави-2" по собственной инициативе пересмотрел авторский текст журналиста Георгия Габунии, подготовленный 7 июля к программе "Постскриптум" и произнесенный в начале данной передачи. В связи с этим телеканал принял решение о полном приостановлении полномочий журналиста Георгия Габунии сроком на два месяца", - говорится в тексте заявления

Ранее в эфире телеканала «Рустави 2» ведущий авторской программы «Постскриптум» Георгий Габуния оскорбительно высказался о властях РФ и президенте России Владимире Путине на русском языке с использованием ненормативной лексики. Эти высказывания осудили, в частности, президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр страны Мамука Бахтадзе.

ИСТОЧНИК KP.RU