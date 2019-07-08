2019-07-08T18:18:23+03:00
Происшествия

«Жил в бешеном ритме»: друзья рассказали о погибшем сыне «колбасного короля»

25-летний Александр Маругов умер после столкновения с машиной такси
Елена АКИМОВА
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Друзья вспоминают, что Александр Маругов "жил в бешеном ритме"Друзья вспоминают, что Александр Маругов "жил в бешеном ритме"
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Друзья Александра Маругова, сына «колбасного короля», рассказали, каким был погибший молодой человек. Он «жил в бешеном ритме», вспоминают знакомые Александра, был полон планов.

Авария, которая оборвала жизнь 25-летнего молодого человека, произошла на Фрунзенской набережной 7 июля. Около 20.40 сын Владимира Маругова, владельца «Озерецких колбас» и «Мясной империи», ехал в составе колонны байкеров в сторону ТТК. Мотоциклисты двигались на разрешающий сигнал светофора. В это же время 23-летний водитель такси начал разворот у дома №44. По правилам он должен был уступить дорогу, но не сделал этого. Александр Маругов тоже не успел сориентироваться и врезался в машину. Удар был такой силы, что парня выбросило на тротуар и он пролетел порядка пятидесяти метров. Первое время мотоциклист был в сознании, но в больнице он скончался.

Врачи диагностировали у него перелом левой голени, бедренной кости, предплечья, таксист отделался травмой века и от поездки в больницу отказался.

Однокурсник Александра (погибший закончил МГИМО, факультет международных экономических отношений) рассказывает, что он был компанейским, хотел заниматься всем сразу: и бизнесом, и учебой.

- Учился, кстати, хорошо, схватывал все на лету. Жил в бешеном ритме, любил путешествовать, ездил на «Порше». Занимался спортом, любил кататься на лыжах, путешествовал, - комментирует cайту mk.ru молодой человек.

Родители Александра были в разводе. В прошлом году мать погибшего в одном из ток-шоу говорила, что у нее непростые отношения с экс-супругом. А за пару дней до смерти сына она сделала репост его фото с шоу «Гонка героев». Поэтесса Татьяна Маругова подписала снимок: «Гонка героев 2019! Люблю тебя, сын!!!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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