Все организованные туристы вернулись в Россию из Грузии
В Ростуризме сообщили, что все организованные туристы вернулись в Россию из Грузии. Люди были предупреждены, что 8 июля прямое авиасообщение между странами будет приостановлено и те, кто отправлялся на отдых по путевкам, поспешили домой.
Официальная продажа туров в Грузию была приостановлена с 22 июня. Тем, кто забронировал поездки и не успел воспользоваться – предлагают вернуть деньги или выбрать другое направление для отдыха.
После 8 июля и до конца 2019 года на отдых в данную страну должны были отправиться 4183 человека. Узнав о последних событиях 1359 туристов предпочли аннулировать свои туры и получить компенсацию от туроператоров. А еще 2854 туриста не стали брать деньги и выбрали иное место для отдыха, перебронировав путевку.
С возвратом денег проблем не возникло. Российские авиаперевозчики тоже предложили клиентам, которые бронировали билеты самостоятельно, два пути: выбрать новое направление или вернуть средства. А представители грузинской авиакомпании Georgian Airways указали, что «не принимаются билеты к возврату, но принимаются заявления на возврат со сроком рассмотрения до 90 рабочих дней», сообщает газета "Известия".
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ИСТОЧНИК KP.RU
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