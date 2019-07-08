Запрет на полеты Грузию в цифрах: Что изменилось для туристов и кто потерял деньги

С понедельника, 8 июля, на табло российских аэропортов больше не увидеть рейсов в Тбилиси и Батуми. Вступил в силу указ Президента РФ Владимира Путина, подписанный 21 июня и запрещающий российским авиакомпаниям возить наших граждан в Грузию. Днем позже было принято решение закрыть и прямые рейсы грузинских авиакомпаний в Россию (формально -- из-за их долга и вопросов к авиационной безопасности). Так что сейчас воздушное сообщение между двумя странами полностью прекращено.

Последние рейсы «Аэрофлота» и Georgian Airways вылетели из Москвы в Тбилиси вечером в воскресенье. Теперь, если нужно (или просто очень хочется) в Грузию - то только с пересадками. Или по земле, на машине либо междугородном автобусах, через погранпункт Верхний Ларс.

«КП» собрала красноречивые цифры о том, что изменилось с 8 июля.

6 российских авиакомпаний выполняли рейсы в Грузию до 8 июля: "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", S7, Red Wings, Utair, "Победа". И еще две грузинских: Georgian Airways и MyWay Airlines. Каждый день в общей сложности улетало и прилетало около 20 самолетов.

3 миллиарда рублей — таковы финансовые потери российских перевозчиков из-за запрета полетов, по оценкам Минтранса. Во-первых, авиакомпаниям пришлось вернуть все деньги за билеты, даже по невозвратным тарифам. А до конца года было продано 200 тысяч билетов в Грузию. Во-вторых, они явно не получат часть прибыли, на которую рассчитывали в сезон отпусков. Все-таки Грузия - одно из самых популярных летних направлений. Впрочем, российские власти собираются компенсировать потери авиакомпаний.

4,5 тысячи российских пассажиров не вернулись из Грузии к 8 июля. Такую цифру назвал министр транспорта Евгений Дитрих. У них были обратные билеты на более поздние даты, путешественники не захотели их менять (хотя авиакомпании предлагали сделать это без всяких доплат) и возвращаться домой раньше срока. Ну а что, отпуск давно спланирован, отели оплачены. Как теперь полетят? Через аэропорты других стран - скорее всего, из Еревана или российского Владикавказа. Вернулись же из Грузии с 21 июня до 7 июля, то есть между принятием указа и реальной отменой рейсов, 54 тысячи туристов. Никакой паники и нервотрепки не было, в отличие, например, от закрытия рейсов в Египет. Мало того - нашлись желающие вскочить в последний вагон и слетать в страну хинкали и саперави, пока это было реально сделать напрямую. То есть? После новостей об скором запрете рейсов срочно брали билеты в Тбилиси, чтобы успеть махнуть туда и вернуться к 8 июля.

70% российских туристов прибывает в Грузию вовсе не по воздуху, а наземным транспортом (автобусами либо на своих машинах) через погранпункт Казбеги/Верхний Ларс.

У 5 тысяч отпускников были куплены туры в Батуми, Боржоми и на другие грузинские курорты на даты после 8 июля. Средний чек – 35 тысяч рублей. Сейчас отпускники либо вообще отказываются от путевок (деньги по закону должны полностью вернуть), либо соглашаются на альтернативные варианты. И вместо Батуми и Кобулети летят на пляжи Турции, Кипра, Черногории, а также в Азербайджан и Армению.

50 - 60% отпускников, предпочитающих пользоваться услугами турфирм, выбирали экскурсионные поездки в Грузию, говорят в Ассоциации туроператоров России. 15 - 20% предпочитали пляжный отдых, еще 3 - 5% ехали в санатории. Сейчас туроператорам запрещено продавать туры в Грузию. Впрочем, безвизовая соседняя страна и так не была для них массовым направлением. Большинство путешественников ехали в Грузию сами.

На 34% выросла средняя цена воздушного вояжа в Грузию после запрета прямых рейсов: с 7100 рублей до 9500 рублей в одну сторону, рассказали «КП» эксперты туристического сервиса Туту.ру. Конечно, спрос просел: если в июле-2018 доля билетов из России в Тбилиси составляла 6% в общем объеме всех проданных авиабилетов, то в июле-2019 4,5%. В грузинскую столицу сейчас покупают меньше билетов, чем в Ереван, Кишинев, Ташкент и Баку.

80% ранее сделанных бронирований в отелях на морских курортах Грузии российские отпускники отменили, посетовал глава Федерации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили. Речь идет в первую очередь о Батуми и Кобулети. В Тбилиси, Кутаиси и других «неморских» городах россияне отказались от 60% забронированных номеров.

30 тысяч рублей в среднем тратит каждый наш соотечественник во время отдыха в Грузии.

710 миллионов долларов не досчитается экономика Грузии из-за запрета прямого воздушного сообщения с Россией, поделилась расчетами глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили. Это около 5% ВВП кавказской страны. Впрочем, Национальный банк Грузии говорит об убытках в 200 - 300 миллионов долларов. В любом случае сумма ощутимая. И речь идет не только о крупном бизнесе, владеющем авиакомпаниями и отелями. Грузинский туризм - это же, по большому счету, экономика простых людей. Тех, кто сдает квартиры. В Аджарии, например, 90% частного жилья снимали именно гости из России. Катает туристов на такси, возит их на экскурсии, продает им сувениры, кормит в ресторанах. Так что грузинские власти и представители турбизнеса сейчас спешно придумывают, как смягчить финансовый удар: например, зазвать побольше гостей из других стран. Или организовать для россиян, которые все же хотят приехать в Грузию, бесплатные автобусы-шаттлы из аэропортов Еревана и Баку, а также города Трабзон на черноморском побережье Турции (он расположен недалеко от Батуми).

1,1 миллиона россиян отдохнули в Грузии в 2018 году. Каждый пятый иностранный турист в Грузии - россиянин. Точнее, так было в 2018 году, нынешние события явно изменят эту статистику.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Григорий Луговой, PR-директор онлайн трэвел-агентства Biletix — в эфире радио «КП»:

- Объем бронирования авиабилетов из России в Грузию снизился на 29,5% после указа о запрете прямого авиасообщения с Грузией. При этом полностью спрос не упал, как это было в случае с Турцией или Египтом. Мы это связываем с тем, что основной поток туристов в Грузию – это самостоятельные туристы. И для таких туристов, в отличие от тех, кто путешествует по турпутевкам, сделать лишнюю пересадку не так критично. Чаще всего выбирают стыковочные рейсы через Минск, Ереван, Стамбул и Баку.

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