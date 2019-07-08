Бывшего президента Киргизии Атамбаева вызвали на допрос
Следственная служба МВД Киргизии вызвала на допрос в качестве свидетеля бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает местное информационное агентство АКИpress.
Повестку от правоохранительных органов также получил представитель Социал-демократической партии страны (СДПК) Таалай Усумбалиев. Сам Атамбаев идти на допрос отказался, заявив, что власть "должна войти в правовое поле".
Ранее сайт kp.ru сообщал о решении парламента Киргизии лишить бывшего президента страны неприкосновенности. До этого депутатская комиссия одобрила выдвижение обвинений в адрес Атамбаева; его подозревают в гонениях на депутатов, судей, общественных деятелей и журналистов, а также коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и реконструкции Исторического музея, возможной причастности к незаконным поставкам угля на столичную теплоэлектроцентраль.
ИСТОЧНИК KP.RU