В Иране пригрозили Великобритании ответом на задержание танкера в Гибралтаре

СЕГОДНЯ 20:30 2019-07-08T20:30:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Великобритания должна немедленно отпустить задержанный в Гибралтаре танкер с иранской нефтью, в противном случае Лондон должен быть готов к ответной реакции Ирана. Об этом заявил глава судебной власти Ирана Эбрахим Раиси.

"Я предполагаю, что Великобритания и многие другие европейцы хорошо осведомлены о возможностях Иранской Республики и об ее силе, и ей (Великобритании - ИФ) следует как можно быстрее отпустить захваченный танкер", - приводит агентство Mehr слова Раиси.

Глава судебной власти Ирана также заявил, что европейцы демонстрируют двойные стандарты, когда задерживают иранский танкер в международных водах, хотя в то же время они, по словам Раиси, игнорировали контрабанду нефти боевиками группировки ИГ* с захваченных территорий Ирака и Сирии.

Ранее сайт kp.ru сообщал о задержании правоохранительным органами Гибралтара совместно с британскими военными танкер Grace 1, который, предположительно, поставлял иранскую нефть в Сирию, что является нарушением санкций ЕС в отношении Сирии. Представитель МИД Ирана Аббас Мусави, в свою очередь, заявил, что речь идет об акте "морского пиратства".

ИСТОЧНИК KP.RU