2019-07-08T20:45:30+03:00
В мире

Порошенко пообещал "дать по морде" скандировавшим "позор" в Хмельницком

Бывший президент Украины заявил, что "добро должно быть с кулаками"
Александр ДЖУМАЕВ
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Бывший президент Украины Петр ПорошенкоБывший президент Украины Петр ПорошенкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что "даст по морде" тем, кто будет скандировать различные лозунги в его адрес. Об этом политик заявил после того, как во время визита в Хмельницкий местные жители встретили его криками "Позор".

"В следующий раз по морде получит [тот, кто кричит "позор"]. Потому что добро должно быть с кулаками", - заявил Порошенко. Видео инцидента, вызвавшего негативную реакцию бывшего президента Украины, было опубликовано в Facebook.

Петр Порошенко занимал пост президента Украины с 2014 по 2019 год. В настоящий момент он является первым номером в списке кандидатов в депутаты от партии "Европейская солидарность", ранее известной как "Блок Петра Порошенко". Согласно последним опросам, на предстоящих выборах в парламент Украины за эту партию готовы проголосовать 8,5% избирателей.

Петру Алексеевичу устроили «Ганьбу!» в Хмельницком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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